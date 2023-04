Flamengo é a equipe da Série A que mais perdeu em 2023; confira os números

O rubro-negro perdeu oito das 22 partidas realizadas na atual temporada e, com isso, é o clube da Série A com a maior quantidade de derrotas

Dentre os 20 times que irão disputar o Campeonato Brasileiro de 2023 na Série A, o Flamengo é a equipe que mais sofreu derrotas neste início de temporada. Desde a estreia em janeiro, o rubro-negro perdeu oito vezes após 22 jogos disputados.

Além da equipe carioca, os times que somaram mais derrotas neste começo de temporada foram Bahia, Fortaleza e Red Bull Bragantino, com seis placares desfavoráveis cada. Vale ressaltar que o Leão do Pici já realizou 25 jogos no ano, o Tricolor de Aço entrou em campo 24 vezes e o Massa Bruta completou 17 partidas.

A primeira derrota do Flamengo em 2023 foi contra o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil. No estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Mengão foi superado por 4 a 3, mesmo depois de sair na frente no placar.

Na sequência da temporada, o Flamengo viajou até Marrocos para a disputa do Mundial de Clubes e perdeu na estreia. Pela semifinal, a equipe de Vítor Pereira foi derrotada pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 2.

O próximo tropeço também foi em uma decisão valendo título. Pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, o Flamengo foi derrotado pelo Independiente Del Valle, do Equador, fora de casa, por 1 a 0. No jogo de volta, o rubro-negro venceu pelo mesmo placar, mas foi superado nos pênaltis.

Depois disso, o Flamengo perdeu para os rivais Vasco e Fluminense no Campeonato Carioca, e foi derrotado na estreia da Libertadores, contra o Aucas, por 2 a 1, fora de casa. Na final do estadual, os comandados de Vítor Pereira saíram na frente no confronto ao vencer o Fluminense na ida por 2 a 0, mas levaram a virada na volta e foram goleados por 4 a 0.

Nesta quinta-feira, no primeiro jogo após a demissão do técnico português, o Flamengo visitou o Maringá pela partida de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil. Mesmo com os titulares em campo, o time foi derrotado por 2 a 0, no estádio Willie Davids, no Paraná.