Brasileirão 2023 ao vivo: onde assistir e tabela completa dos jogos

Com representantes em todas as regiões do Brasil, o Campeoanato Brasileiro 2023 da Série A, o Brasileirão, começa no dia 16 de abril e se encerra no dia 03 de dezembro. Como de costume, os 20 times irão disputar 38 rodadas.

Veja onde assistir ao vivo aos jogos, tabela completa, times e as principais informações da competição.

Brasileirão 2023: onde assistir ao vivo?

Apenas a Rede Globo manteve os direitos de transmissão da competição. Os jogos serão transmitidos na TV aberta pela Globo nas quartas e domingos, além dos canais fechados da emissora: SporTV e Premiere, com transmissão integral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Brasileirão 2023: que times disputam?

Palmeiras

Flamengo

Cruzeiro

Internacional

Fluminense

Corinthians

Athletico-PR

Atlético

Fortaleza

São Paulo

América-MG

Botafogo

Santos

Goiás

Red Bull Bragantino

Coritiba

Cuiabá

Grêmio

Vasco da Gama Bahia



Brasileirão 2023: veja tabela completa dos jogos

1ª rodada (15/04 e 16/04)

Sábado | 16h - Palmeiras x Cuiabá

Sábado | 16h - América-MG x Fluminense

Sábado | 18h30 - Athletico-PR x Goiás

Sábado | 18h30 - Botafogo x São Paulo

Sábado | 18h30 - Red Bull Bragantino x Bahia

Sábado | 18h30 - Fortaleza x Internacional

Sábado | 21h - Atlético-MG x Vasco da Gama



Domingo | 16h - Corinthians x Cruzeiro

Domingo | 16h - Flamengo x Coritiba

Domingo | 18h30 - Grêmio x Santos

2ª rodada (22/04, 23/04 e 24/04)

Sábado | 16h - Sábado Fluminense x Athletico-PR

Sábado | 18h30 - Flamengo x Red Bull Bragantino

Sábado | 18h30 - São Paulo x América-MG

Sábado | 21h - Cruzeiro x Grêmio

Domingo | 11h - Internacional x Flamengo

Domingo | 16h - Vasco da Gama x Palmeiras

Domingo | 16h - Santos x Atlético-MG

Domingo | 18h30 - Coritiba x Fortaleza

Domingo | 19h - Goiás x Corinthians

Segunda | 20h - Bahia x Botafogo

3ª rodada (29/04, 30/04 e 01/05)

Sábado | 16h30 - Fortaleza x Fluminense

Sábado | 16h30 - Coritiba x São Paulo

Sábado | 18h30 - Palmeiras x Corintihians

Sábado | 18h30 - Red Bull Bragantino x Cruzeiro

Sábado | 18h30 - Santos x América-MG

Sábado | 21h - Atlético-MG x Athletico-PR

Domingo | 16h - Flamengo x Botafogo

Domingo | 18h30 - Internacional x Goiás

Domingo | 18h30 - Cuiabá x Grêmio

Segunda | 20h - Vasco da Gama x Bahia

4ª rodada (06/05, 07/05 e 08/05)

Sábado | 16h - Cruzeiro x Santos

Sábado | 21h - Fluminense x Vasco da Gama

Domingo | 11h - América-MG x Cuiabá

Domingo | 16h - Bahia x Coritiba

Domingo | 16h - Athetico-PR x Flamengo

Domingo | 16h - São Paulo x Internacional

Domingo | 18h30 - Grêmio x Red Bull Bragantino

Domingo | 18h30 - Botafogo x Atlético-MG

Domingo | 18h30 - Goiás x Palmeiras

Segunda | 20h - Corinthians x Fortaleza

5ª rodada (10/05 e 11/05)

Quarta | 19h - Santos x Bahia

Quarta | 19h - Red Bull Bragantino x América-MG

Quarta | 19h - Internacional x Athetico-PR

Quarta | 20h - Cuiabá x Atlético-MG

Quarta | 20h - Flamengo x Goiás

Quarta | 21h30 - Palmeiras x Grêmio

Quarta | 21h30 - Cruzeiro x Fluminense

Quinta | 19h - Botafogo x Corinthians

Quinta | 19h - Coritiba x Vasco da Gama

Quinta | 20h - Fortaleza x São Paulo

6ª rodada (13/05 e 14/05)

Sábado | 16h - Bahia x Flamengo

Sábado | 18h30 - Palmeiras x Red Bull Bragantino

Sábado | 18h30 - Fluminense x Cuiabá

Sábado | 21h - Atlético-MG x Internacional

Domingo | 16h - Vasco da Gama x Santos

Domingo | 16h - Corinthians x São Paulo

Domingo | 16h - Grêmio x Fortaleza

Domingo | 18h30 - Athletico-PR x Coritiba

Domingo | 18h30 - Goiás x Botafogo

Domingo | 18h30 - América-MG x Cruzeiro

7ª rodada (20/05, 21/05 e 22/05)

Sábado | 16h - Bahia x Goiás

Sábado | 16h - América-MG x Fortaleza

Sábado | 16h - Red Bull Bragantino x Athletico-PR

Sábado | 18h30 - Coritiba x Atlético-MG

Sábado | 18h30 - São Paulo x Vasco da Gama

Sábado | 18h30 - Botafogo x Fluminense

Sábado | 21h - Santos x Palmeiras

Domingo | 16h - Flamengo x Corinthians

Domingo | 18h30 - Grêmio x Internacional

Segunda | 20h - Cruzeiro x Cuiabá

8ª rodada (27/05, 28/05 e 29/05)

Sábado | 16h - Fortaleza x Vasco da Gama

Sábado | 18h30 - Cuiabá x Coritiba

Sábado | 18h30 - Flamengo x Cruzeiro

Sábado | 21h - São Paulo x Goiás

Domingo | 16h - Internacional x Bahia

Domingo | 16h - Corinthians x Fluminense

Domingo | 18h30 - Atlético-MG x Palmeiras

Domingo | 18h30 - Athletico-PR x Grêmio

Domingo | 19h - Botafogo x América-MG

Segunda | 20h - Red Bull Bragantino x Santos

9ª rodada (03/06)

Sábado | 16h - Athletico-PR x Botafogo

Sábado | 16h - Fortaleza x Bahia

Sábado | 18h30 - Vasco da Gama x Flamengo

Sábado | 18h30 - Cruzeiro x Atlético-MG

Sábado | 18h30 - América MG x Corinthians

Sábado | 21h - Santos x Internacional

Domingo | 16h - Fluminense x Red Bull Bragantino

Domingo | 16h - Grêmio x São Paulo

Domingo | 18h30 - Palmeiras x Coritiba

Domingo | 18h30 - Goiás x Cuiabá

Tags