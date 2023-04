Fluminense goleia Flamengo e conquista o bi do Campeonato Carioca

No Maracanã, os tricolores reverteram a vantagem do time rubro-negro e golearam por 4 a 1

O Fluminense conquistou o segundo título consecutivo do Campeonato Carioca neste domingo, 9. No Maracanã, os tricolores reverteram a vantagem do Flamengo e golearam por 4 a 1.

O time das Laranjeiras foi superior desde o início e abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Marcelo e Cano. Na etapa final, os tricolores foram cirúrgicos e ampliaram com Cano e Alexsander. Ayrton Lucas descontou no fim para o Flamengo.

As duas equipes voltam a campo neste meio de semana pela terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense recebe o Paysandu, na quarta-feira, 12, às 19 horas, no Maracanã. No dia seguinte, o Flamengo encara o Maringá, às 20 horas, no interior paranaense.

O jogo

Precisando do resultado, o Fluminense começou com postura ofensiva e criou as melhores chances no início. Primeiro, Cano arriscou de longe e Santos fez a defesa. Depois, Alexsander acertou a trave rubro-negra.

Os sustos fizeram o Flamengo melhorar a marcação. Mesmo assim, os tricolores seguiram superiores em campo. De tanto insistir, o Fluminense abriu o placar aos 26 minutos. Marcelo recebeu passe na entrada da área, passou por dois marcadores e acertou belo chute, sem chance para Santos.

O revés fez o Fluminense aumentar a pressão. Os tricolores não demoraram para ampliar o marcador. Aos 31 minutos, em troca de passes rápido, Cano recebeu na área e tocou na saída de Santos. A bola ainda bateu na trave antes de ir para a rede.

Somente depois do segundo revés que o Flamengo passou a buscar o ataque com mais intensidade. A primeira finalização dos rubro-negros somente aos 39 minutos, em cabeceio de David Luiz para fora. O Fluminense não se intimidou e quase marcou o terceiro nos acréscimos. Alexsander recebeu passe na área e chutou para grande defesa de Santos. Mesmo assim, os tricolores mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com outra postura e quase marcou logo com um minuto. Thiago Maia aproveitou escanteio e cabeceou para grande defesa de Fábio. O Fluminense respondeu em grande estilo, aos oito minutos. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro marcou pênalti de Fabrício Bruno ao colocar o braço em cabeceio de Felipe Melo. Cano cobrou, Santos defendeu, mas o argentino pegou o rebote para mandar a bola para a rede.

O Flamengo não se intimidou e quase marcou aos 13 minutos. Matheus França foi lançado, passou por Felipe Melo e finalizou para grande defesa de Fábio. Mais uma vez, o Fluminense respondeu com gol, aos 18. Guga chutou, Santos deu rebote e Alexsander finalizou para a rede.

Após o quarto gol, o Fluminense recuou e permitiu que o rival partisse para o ataque. No entanto, os tricolores impediam as boas jogadas do adversário. Os rubro-negros só finalizaram em chute de fora da área de Matheus França.

Nos minutos finais, o Flamengo não escondeu o nervosismo e errou muito na parte ofensiva. Os rubro-negros descontaram nos acréscimos, com Ayrton Lucas, mas não tiraram o título do Tricolor.