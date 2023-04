Bia Zaneratto sofre lesão e desfalca seleção feminina em amistoso contra a Alemanha

Atacante teve edema muscular na panturrilha na Finalíssima e não poderá encarar as alemãs na próxima terça-feira, 11

A seleção brasileira feminina terá um desfalque importante para o amistoso contra a Alemanha, marcado para a próxima terça-feira, 11. A atacante Bia Zaneratto sofreu um edema muscular na panturrilha e virou baixa para a técnica Pia Sundhage.

Durante a partida da Finalíssima, no vice-campeonato diante da Inglaterra, Bia reclamou no intervalo do primeiro tempo uma queixa de dores na panturrilha esquerda. A lesão foi confirmada após a realização de uma ressonância magnética neste sábado, 8.

A atacante do Palmeiras não retornará ao clube por ora. Em comum acordo, a seleção informou que a atleta permanecerá com a delegação e iniciará o tratamento com o departamento médico da equipe. O retorno das jogadores ao Brasil está marcado para o dia 12.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O amistoso contra a Alemanha, na próxima terça, está previsto para iniciar às 13 horas (de Brasília), em Nuremberg. Este confronto e a Finalíssima servem como preparatório para a Copa do Mundo, que ocorre entre julho e agosto deste ano, na Austrália e na Nova Zelândia.

Tags