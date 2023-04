Independiente Medellín x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Independiente Medellín e Internacional se enfrentam hoje, terça, 04 de abril (04/04), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para a partida Mano Menezes terá três desfalques. O atacante Alemão, os laterais Mário Fernandes e o volante Gabriel estão de fora do jogo de estreia. Além deles, os novos reforços, os meias Aránguiz e Gustavo Campanharo também não se juntaram à delegação que desembarcou em solo colombiano nesse domingo.

Do outro lado, o Independiente Medellín vem de um empate por 1 a 1 com o Tolima, pela 11ª rodada do Campeonato Colombiano. A equipe tem 11 pontos e está em 11° lugar na tabela do torneio nacional.

O técnico David González não poderá contar com o goleiro Andrés Mosquera, que sofreu uma entorse de grau 3 no tornozelo direito, na última partida. Outras baixas são de Éver Valencia e Andrés Ricaurte, que se recuperam de lesões. (Com Gazeta Esportiva)

Independiente Medellín x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Independiente Medellín x Internacional

Escalação provável

Independiente Medellín

Vásquez; Jordi Monroy, Victor Moreno, Andrés Cadavid e Daniel Longoño; Daniel Torres, Jaime Alvarado, Emerson Batalla; Edwuin Cetré, Felipe Pardo e Luciano Pons. Técnico: David González

Internacional

Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Thauan Lara; Baralhas, Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes

Quando será Independiente Medellín x Internacional

Hoje, terça, 04 de abril (04/04), às 21 horas

Onde será Independiente Medellín x Internacional

Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia

