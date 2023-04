Goiás x Santa Fé ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Goiás e Santa Fé se enfrentam hoje, terça, 04 de abril (04/04), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, Goiás, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o duelo, Guto Ferreira conta com apenas dois desfalques. O meio-campista Jhonny Lucas e o centroavante Gabriel Novaes seguem no departamento médico e não devem ficar à disposição do treinador para o jogo de terça.

Já o Santa Fé chega para a estreia após um começo razoável no Campeonato Colombiano. Com 11 rodadas disputadas, a equipe é a sétima colocada, com 16 pontos. No entanto, o clube vive um grande momento e vem de vitória contra o então líder do Colombiano, o Boyacá Chicó, por 1 a 0. Além disso, o treinador Harold Rivera não conta com nenhum desfalque para a estreia da Sul-Americana. (Com Gazeta Esportiva)

Goiás x Santa Fé ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Sul-Americana 2023 - Goiás x Santa Fé

Escalação provável

Goiás

Tadeu; Apodi, Lucas Halter, Bruno Melo, Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Fellipe Bastos, Palacios; Vinícius, Nicolas.

Santa Fé

Juan Espitia; Carlos Moreno, Julián Millán, David Ramirez e Dairon Mosquera; Iván Rojas, Harold Rivera e Christian Marrugo; José Enamorado, Wilfrido De La Rosa e Hugo Rodallega.

Quando será Goiás x Santa Fé

Hoje, terça, 04 de abril (04/04), às 19 horas

Onde será Goiás x Santa Fé

Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, Goiás

