Blooming x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Blooming e Santos se enfrentam hoje, terça, 04 de abril (04/04), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Ramón Aguilera Costas, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para este jogo, o técnico Odair Hellmann tem uma extensa lista de desfalques. São seis jogadores entregues ao departamento médico: os zagueiros Alex Nascimento e Joaquim, o lateral direito João Lucas e os atacantes Lucas Braga, Mendoza e Soteldo. Além deles, o volante Rodrigo Fernández está suspenso.

Em meio a tantas baixas, há algumas novidades entre os relacionados, como Alison, que poderá reestrear pela equipe, Ângelo, recuperado de um incômodo muscular, e Sandry, que havia sofrido uma fratura nasal. Os jovens Miguelito e Deivid Washington também estão presentes.

Do outro lado, o Blooming não vive bom momento. O clube tem apenas uma vitória na temporada, além de dois empates e seis derrotas. (Com Gazeta Esportiva)

Blooming x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: Canal de TV a cabo

Canal de TV a cabo STAR+: Serviço de Streaming

Copa Sul-Americana 2023 - Blooming x Santos

Escalação provável

Blooming

Braulio Uraezaña; Cabrera, Valverde, Durán e Figuera; Rafinha, César Romero e Richard Spenhay; Fernando Arismendi, Gastón Rodriguez e José Sinisterra. Técnico: Carlos Bustos

Santos

João Paulo; Nathan, Messias, Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Dodi e Lucas Barbosa; Lucas Lima; Ivonei e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann

Quando será Blooming x Santos

Hoje, terça, 04 de abril (04/04), às 21 horas e 30 minutos

Onde será Blooming x Santos

Estádio Ramón Aguilera Costas, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia

