Alianza Lima x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Alianza Lima e Athletico-PR se enfrentam hoje, terça, 04 de abril (04/04), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para manter o embalo, o Furacão deve ir com o que tem de melhor. O único desfalque é o zagueiro Pedro Henrique, que foi expulso na última final da Libertadores.

Do outro lado, o Alianza Lima lidera o Campeonato Peruano, com 18 pontos, dois a mais que o vice-líder, Sporting Cristal. Assim, o time tenta repetir a boa forma da Liga Nacional no torneio continental e, com isso, voltar a vencer depois de 11 anos. O último triunfo foi em 2012, contra o Nacional, por 1 a 0. (Com Gazeta Esportiva)

Alianza Lima x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo STAR+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Alianza Lima x Athletico-PR

Escalação provável

Alianza Lima

Campos; Chávez, Vílchez, García e Lagos; Ballón, Concha, Costa, Cueva e Zanelatto; Sabbag. Técnico: Guillermo Salas.

Athletico-PR

Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Vitor Bueno; Terans, Cuello e Pablo (Vitor Roque). Técnico: Paulo Turra

Quando será Alianza Lima x Athletico-PR

Hoje, terça, 04 de abril (04/04), às 19 horas

Onde será Alianza Lima x Athletico-PR

Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru

