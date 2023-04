Bahia bate o Jacuipense e conquista seu 50º título do Campeonato Baiano

Neste domingo, o Bahia venceu o Jacuipense por 3 a 0 e conquistou o 50º título do Campeonato Baiano de sua história. Esse também foi o primeiro título do clube na "Era City". Os gols da partida ocorrida na Arena Fonte Nova foram marcados por Everaldo, Cauly e Jacaré. No jogo de ida, as duas equipes haviam empatado em 1 a 1. Dessa forma, o placar agregado da final foi 4 a 1.

Maior vencedor da história do Baiano, o Bahia encerrou a primeira fase do Estadual com a melhor campanha da competição, com 21 pontos conquistados em 9 jogos. Nas semifinais, o Tricolor de Aço enfrentou o Itabuna. No jogo de ida, a equipe comanda por Renato Paiva saiu derrotada por 1 a 0, mas, na volta, goleou o adversário por 4 a 1 e avançou à grande final, contra o Jacuipense.

O Jacuipense, por sua vez, foi o segundo colocado na primeira fase, com 17 pontos. Nas semifinais, enfrentou o Juazeirense e venceu as duas partidas – a primeira por 1 a 0 e a segunda, por 3 a 0 – avançando à sua segunda final consecutiva.

O Bahia só volta a campo no dia 12 de abril, quando enfrenta o Volta Redonda, pela Terceira Fase da Copa do Brasil. Do outro lado, o Jacuipense tem estreia na Série D do Campeonato Brasileiro marcada para o dia 6 de maio, contra o ASA de Arapiraca. Ambas as partidas ainda não têm horário definido.