Com um a mais, Grêmio fica no empate com Caxias pela ida da final do Gauchão

O primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho terminou em empate e a definição do campeão estadual ficará para o jogo de volta. Neste sábado, 1º, o Grêmio empatou por 1 a 1 com o Caxias no Estádio Centenário, com gols de Marlon, pelo lado grená, e Vina, pelo tricolor.

O jogo

Apesar do favoritismo do Grêmio, foi o Caxias quem começou com tudo a decisão do Campeonato Gaúcho. Logo aos sete minutos de jogo, Marlon disparou pelo lado esquerdo, invadiu a área e tocou na saída do goleiro Adriel para abrir o marcador.

Na frente do placar, o Caxias recuou e procurou levar perigo nos contra-ataques com velocidade. Aos 35 minutos, a equipe grená aproveitou o erro da saída de bola do Grêmio e colocou Peninha cara a cara com o gol, mas o meia chutou por cima da trave.

Nos acréscimos da primeira etapa, o Tricolor Imortal passou a fazer forte pressão pelo empate. Suárez foi lançado na área e chutou no ar, mas o goleiro Bruno mandou para escanteio. Após algumas cobranças, Bruno Uvini cabeceou e achou Vina livre que mandou também de cabeça para o gol aos 47 minutos.

Na volta do intervalo, o volante Moacir fez falta forte em Villasanti. Após consulta no VAR, o árbitro Daronco apresentou o cartão vermelho ao jogador do Caxias. Com um a mais, o Grêmio tomou totalmente o protagonismo da partida, mas teve dificuldades para criar oportunidades.

Aos 10 minutos da etapa final, Vina tabelou com Suárez e recebeu na área. O meia-atacante chutou de primeira, mas mandou para fora. O Caxias conseguiu se defender muito bem e deu poucos espaços para o ataque adversário.

As grandes chances saíram a partir dos 40 minutos, quando Lucas Silva arriscou de fora da área e Bruno defendeu. No rebote, Luis Suárez obrigou nova defesa do goleiro do Caxias, que mandou para escanteio. Na sequência, o uruguaio fez boa jogada pela esquerda e cruzou na cabeça do Vina, que mandou por cima do gol.