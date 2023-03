Veja a programação da seleção brasileira feminina no período de Data Fifa de abril

Falta pouco para a seleção brasileira feminina entrar em campo pela Finalíssima e, depois, disputar um amistoso contra a Alemanha. Os jogos serão disputados no período de Data Fifa entre os dias 3 e 11 de abril.

A delegação se apresentará neste domingo, 2, em Londres, para dar início às preparações. Nos dias 3 e 4, a equipe treinará no The Hive, na capital inglesa. Nos dois dias seguintes, a seleção fará a atividade oficial no campo do Wembley.

A Finalíssima, contra a Inglaterra, está marcada para acontecer no dia 6 de abril. A disputa coloca frente a frente a campeã da Copa América e a campeã da Euro Feminina. O duelo está marcado para iniciar às 15h45 (de Brasília), no Estádio de Wembley.

Na sequência, o time feminino seguirá para a Alemanha para treinar FC Nürnberg, em Nürnberg, nos dias 8 e 9.

Na véspera da partida contra as alemãs, a delegação fará o reconhecimento de campo no estádio oficial, no Max Morlock Stadium. O amistoso acontecerá no dia 11, às 15h.

