Esportes do POVO ao vivo: Ceará bate Fortaleza e vai à final da Copa do Nordeste

A edição desta quinta-feira, 30, do programa Esportes do POVO, comenta a vitória do Ceará no Clássico-Rei, válido pela semifinal da Copa do Nordeste. Com o triunfo, o Vovô está classificado para a final do Nordestão após vencer o Fortaleza pela terceira vez consecutiva em 2023. A equipe de Gustavo Morínigo levou a melhor sobre o Leão e venceu pelo placar de 3 a 2 na noite desta quinta-feira, 30, na Arena Castelão.

