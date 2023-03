Esportes do POVO ao vivo: Ceará e Fortaleza se enfrentam pela semifinal da Copa do Nordeste

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta segunda-feira, 27, do programa Esportes do POVO, comenta sobre a semifinal da Copa do Nordeste entre Ceará e Fortaleza.

O Tricolor do Pici avançou de fase ao golear o Ferroviário por 4 a 0, enquanto o Vovô se classificou após vencer o Sergipe pelo placar de 3 a 1. O duelo entre alvinegros e tricolores será realizado ainda nesta semana, os clubes aguardam apenas a divulgação da data por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Do outro lado do chaveamento, Sport e ABC disputam a outra vaga na final do regional.



Assista ao vivo o Esportes do POVO desta segunda-feira, 27, a partir das 11 horas:

