Lionel Messi é homenageado pela AFA e nomeia CT da seleção argentina

Jogador histórico, Lionel Messi foi homenageado pela Associação de Futebol Argentino na manhã deste sábado. A federação batizou o Centro de Treinamento, o Conjunto Habitacional de Ezeiza para Prédio Deportivo – Lionel Andrés Messi, em Ezeiza, cidade de Buenos Aires.

A decisão foi oficializada pelo presidente da AFA, Claudio Tapia, em evento realizado no Prédio de Ezeiza na presença de presidentes, figuras e personalidades das ligas profissionais masculina e feminina, jogadores de futebol dessas instituições, e ex-companheiros de Messi na seleção argentina.

O novo complexo será funcional e promete otimizar o trabalho que vem sendo realizado há anos no âmbito do Projeto Seleções Nacionais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Em 2017 tivemos que começar a refundar o futebol argentino, e dentro do que tivemos que refundar foi construir a gestão, e nos encontramos com este edifício que não estava fechado, com projetos inacabados. Hoje sabemos para que serve, começámos com o fechamento interno, estruturas externas… sem dúvida será a nova casa das nossas Seleções Nacionais", declarou o presidente da AFA.