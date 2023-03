Com Rodrygo usando a 10, CBF divulga numeração oficial da seleção para amistoso contra o Marrocos

O técnico Ramon definiu a numeração da equipe que enfrentará o Marrocos neste sábado, às 19 horas (de Brasília), em Tânger. Com dez novidades no grupo convocado para o primeiro amistoso de 2023, a seleção brasileira contará com Rodrygo usando a icônica camisa 10 de Pelé. Vini Jr. vestirá a 11.

A numeração não é uma confirmação sobre a equipe que iniciará o confronto no Ibn Batouta. Em seu primeiro jogo com a Seleção Brasileira principal, Ramon Menezes busca repetir o sucesso que teve no comando da equipe sub-20.

Contratado pela CBF em março do ano passado, o treinador foi campeão invicto do Sul-Americano Sub-20. Após a conquista, foi chamado para poder comandar a equipe principal neste duelo contra o Marrocos.

Será a primeira partida da Seleção desde a derrota para a Croácia na Copa do Catar. O grupo de Ramon Menezes busca iniciar o novo ciclo com o pé direito, enfrentando o quarto colocado do último Mundial, que jogará com o apoio de sua torcida.

Veja a numeração da Seleção Brasileira para enfrentar o Marrocos:

1 – Ederson

2 – Emerson Royal

3 – Eder Militão

4 – Bremer

5 – Casemiro

6 – Alex Telles

7 – Lucas Paquetá

8 – Andrey

9 – Yuri Alberto

10 – Rodrygo

11 – Vini Jr.

12 – Weverton

13 – Arthur

14 – Ibañez

15 – Robert

16 – Renan lodi

17 – André

18 – João Gomes

19 – Vitor Rroque

20 – Raphael Veiga

21 – Antony

22 – Rony

23 – Mycael