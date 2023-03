Vinicius Jr exalta Ancelotti: "O melhor treinador que já tive"

O atacante Vinicius Jr vive um ótimo momento pelo Real Madrid, sendo um dos principais jogadores da equipe espanhola. Nesta temporada, ele já marcou 19 gols e distribuiu 11 assistências em 41 jogos disputados.

A boa forma fez com que o jogador de 22 anos fosse convocado para amistoso da Seleção Brasileira, contra o Marrocos, que acontece às 19 horas deste sábado, em Tânger.

Já em solo marroquino, Vini Jr foi perguntado sobre as possibilidades de Carlo Ancelotti deixar o Real Madrid e assumir o comando do Brasil. Segundo o jogador, o italiano “no Real ou na Seleção, vai ajudar”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Pra mim é difícil falar sobre esse assunto, porque se eu o tiver na Seleção, não o tenho no Real Madrid e, se o tenho no Real não o terei no Brasil. É o melhor treinador que já tive, tenho um carinho muito grande por ele e ele, por mim”, afirmou.

Entretanto, Vinicius Jr afirmou que acredita que Ancelotti tem o desejo de treinar o Brasil.

“Creio que todos os treinadores gostariam de treinar a nossa Seleção, porque esse é um grupo muito bom tecnicamente e lá dentro somos uma família. Não tem problema com ninguém. Acredito que ele queira, sim”, completou o jovem atacante.

Nas mãos de Carlo Ancelotti, Vinicius Jr tem vivido a melhor fase no Real Madrid, assumindo, em muitas oportunidades, o protagonismo na equipe espanhola. O comandante de 63 anos elogia constantemente as exibições do brasileiro e, inclusive, em entrevista recente, afirmou que “Vinícius está no bom caminho para escrever a história do Real Madrid nos próximos anos”.

O bom relacionamento com os brasileiros pode favorecer a vinda de Ancelotti à seleção canarinha. O italiano também treina Rodrygo e Militão, além de já ter trabalhado com Casemiro, atualmente no Manchester United.

Entretanto, para contar com o treinador, a CBF não terá uma missão fácil. Ele tem contrato com o Real até junho de 2024 e já declarou que seu desejo é permanecer na equipe.

Tags