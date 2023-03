PSG prepara nova proposta para tentar renovação com Messi

No último domingo, o craque foi vaiado antes da partida contra o Rennes. Ao final do jogo, o argentino mostrou descontentamento com a situação e foi direto para o vestiário

De acordo com o jornal espanhol Sport, o Paris Saint-Germain prepara uma nova oferta para renovar o contrato do craque argentino Lionel Messi. O jogador tem vínculo com o time parisiense até o final desta temporada.

O PSG já havia se reunido com Jorge Messi, pai e agente do jogador, para apresentar uma primeira proposta pela manutenção do jogador de 35 anos. No entanto, de acordo com o periódico, o que foi oferecido não empolgou Messi, que tem como prioridade ganhar títulos sobre um contrato de altas cifras.

Dessa forma, a pedido de Tamim Bin Hamad Al Thani, emir do Catar, o clube francês elabora uma nova proposta que seja suficiente para convencer o argentino a permanecer em Paris, o que é considerado imprescindível para o PSG. O objetivo é construir a equipe ao redor de Mbappé e Messi para conquistar o tão almejado título da Liga dos Campeões.

A Champions tem sido um ponto delicado para o PSG, que, mesmo com um ataque composto por Messi, Neymar e Mbappé, ainda não conseguiu vencer a competição. O máximo que a equipe chegou foi às finais de 2020, contra o Bayern de Munique.

No último domingo, 19, Messi foi vaiado antes da partida contra o Rennes, que terminaria em derrota para o PSG. Ao final do jogo, o argentino mostrou descontentamento com a situação e foi direto aos vestiários, sem cumprimentar os torcedores que foram ao Parque dos Príncipes. Esse pode ser um fator que pode influenciar na decisão do jogador que também tem recebido sondagens do futebol árabe e da MLS.

