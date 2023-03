Griezmann cogita aposentadoria da seleção após Mbappé ser escolhido capitão

Antoine Griezmann está questionando o seu futuro com a seleção francesa após Kylian Mbappé ser escolhido como capitão do time pelo técnico Didier Deschamps. A informação é do jornal inglês Daily Mail.

A França está sem um capitão desde que o goleiro Hugo Lloris anunciou a aposentadoria da equipe após a final da Copa do Mundo de 2022. Deschamps foi bastante cauteloso em relação aos outros jogadores antes de dar a Mbappé a responsabilidade de capitanear a equipe francesa.

No entanto, a escolha decepcionou Griezmann, que era um dos principais candidatos para a posição. A estrela do Atlético de Madrid tem 117 partidas e 42 gols por seu país desde sua estreia pela seleção, em 2014.

Além disso, o jogador de 32 anos já conquistou uma Copa do Mundo, em 2018, e afirmou durante o último Mundial que "dá tudo pela França e por Deschamps".

Com as aposentadorias de nomes como Lloris e Varane, Griezmann se vê feliz com as mudanças que estão acontecendo na seleção. Porém, a escolha de capitão não agradou o jogador.