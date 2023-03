Seleção brasileira feminina é convocada para Finalíssima contra a Inglaterra

A treinadora Pia Sundhage divulgou nesta segunda-feira, 20, os 26 nomes que defenderão a seleção brasileira na disputa da Finalíssima Feminina, contra a Inglaterra, no dia 6 de abril. A convocatória também servirá para o amistoso diante da Alemanha, no dia 11 de abril.

A lista de Pia conta com duas estreantes na seleção principal: a goleira Camila, do Santos, e a atacante Aline, da Ferroviária. Por outro lado, as laterais Antonia (Levante-ESP) e Fernanda Palermo (São Paulo) e as meias Duda Sampaio (Corinthians), Duda Francelino (Flamengo), Ingryd (Ferroviária) e Gabi Portilho (Corinthians) estão de volta à seleção.

A disputa da Finalíssima contra a Inglaterra coloca frente a frente a campeã da Copa América e a campeã da Euro Feminina. O duelo está marcado para o dia 6 de abril, às 16h45, no Estádio de Wembley, em Londres.

Já o amistoso contra a Alemanha vai ocorrer no dia 11 de abril, no Estádio Max Morlock, em Nuremberg, às 14 horas.

Confira a lista das convocadas por Pia Sundhage:

Goleiras

Camila - Santos

Leticia Izidoro - Corinthians

Luciana - Ferroviária

Defensoras

Antonia - Levante UD (Espanha)

Bruninha - NJ/NY Gotham (Estados Unidos)

Fernanda Palermo - São Paulo

Kathellen - Real Madrid (Espanha)

Lauren - Madrid CFF (Espanha)

Tamires - Corinthians

Tarciane - Corinthians

Yasmim - Corinthians

Rafaelle - Arsenal (Inglaterra)

Meio-campistas

Adriana - Orlando Pride (Estados Unidos)

Aline - Ferroviária

Ary - Racing Louisville (Estados Unidos)

Ana Vitória - Benfica (Portugal)

Duda Francelino - Flamengo

Duda Sampaio - Corinthians

Gabi Portilho - Corinthians

Ingryd - Ferroviária

Kerolin - North Carolina Courage (Estados Unidos)

Atacantes

Bia Zaneratto - Palmeiras

Gabi Nunes - Madrid CFF (Espanha)

Geyse - Barcelona (Espanha)

Marta - Orlando Pride (Estados Unidos)

Nycole Raysla - Benfica (Portugal)

