Seleção brasileira: convocados que atuam na Europa se apresentam para amistoso

Campeão invicto do Sul-Americano Sub-20, Ramon Menezes será o técnico do time canarinho no amistoso contra Marrocos

A seleção brasileira já iniciou os preparativos para o primeiro compromisso após a Copa do Mundo do Catar. Nesta segunda-feira, 20, alguns dos jogadores convocados para o amistoso contra Marrocos se apresentaram. Campeão invicto do Sul-Americano Sub-20, Ramon Menezes será o técnico do time canarinho na partida deste sábado, 25 de março.

Através das redes sociais, a CBF divulgou fotos da chegada dos jogadores que atuam no futebol europeu. Casemiro, Éder Militão, Lucas Paquetá, Vinicius Júnior Rodrygo e Alex Telles são alguns dos nomes chamados para representar o Brasil.

Ainda nesta segunda, o time já faz o primeiro trabalho no fim da tarde, no campo anexo ao estádio Ibn Batouta. Para o jogo contra o Marrocos, Ramon Menezes convocou 23 atletas. No entanto, o zagueiro Marquinhos e o atacante Richarlison sofreram lesões no fim de semana e foram cortados. Com isso, o zagueiro Bremer, da Juventus, e o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, herdaram as vagas.

A seleção fará cinco treinamentos antes desse amistoso, que será o único compromisso da data Fifa.

Relembre a lista dos jogadores convocados:

Goleiros: Ederson, Mycael e Weverton

Laterais: Arthur, Emerson Royal, Alex Telles e Renan Lodi

Zagueiros: Ibañez, Éder Militão, Bremer e Robert Renan

Meio-campistas: André, Andrey Santos, João Gomes, Casemiro, Lucas Paquetá e Raphael Veiga

Atacantes: Antony, Yuri Alberto, Rodrygo, Rony, Vinicius Júnior e Vitor Roque

