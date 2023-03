No Fluminense, Marcelo detalha emoção em chegada ao Rio: "Perna tremendo"

O Fluminense vive a expectativa de contar com o lateral-esquerdo Marcelo para a sequência da temporada. O jogador foi contratado e já iniciou os treinos com o restante do elenco no CT Vale das Laranjeiras.

Marcelo foi recebido por torcedores no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira. Na chegada, o jogador falou sobre a emoção de vestir novamente a camisa do time que o revelou.

"Meu estafe não me falou como estava lá fora para ser uma surpresa. Quando abriu a porta, o Liam (filho) perguntou se era normal a perna estar tremendo. Eu falei que a minha também estava. Foi lindo", disse Marcelo à TV Globo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O lateral-esquerdo já está regularizado, mas ainda não tem previsão de estreia pelo Fluminense. Neste sábado, 18, o Tricolor recebe o Volta Redonda no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Na ida, o Fluminense perdeu por 2 a 1.

Tags