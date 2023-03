Willian se pronuncia após polêmica envolvendo Scarpa e nega ser golpista: "Sou vítima"

O meia Gustavo Scarpa e o lateral direito Mayke sofreram prejuízo milionário ao investir em criptomoedas. Na noite desta segunda-feira, 13, o atacante Willian publicou vídeo sobre o assunto por meio de sua conta no Instagram para se defender.



A empresa WLJC, que tem Willian como um dos sócios, foi a responsável por indicar a Scarpa e Mayke o investimento na Xland, que não cumpriu as promessas de altos retornos. O meia teve prejuízo de R$ 6,3 milhões e o lateral direito, de R$ 4 milhões. O atacante, por sua vez, diz ter perdido R$ 17,5 milhões.



"Estou relutando para poder gravar esse vídeo, mas quero aqui pontuar e deixar claras algumas coisas. Primeiro, dizer que a WLJC é uma empresa de gestão financeira. Não é uma empresa de investimentos, não é uma corretora", disse Willian por meio do vídeo publicado no Instagram.

"Não sou dono nem sócio da Xland, muito menos golpista, até porque não peguei dinheiro de ninguém. Eu sou vítima, porque, até hoje, não recebi o meu recurso. E o mais doloroso, constrangedor e triste é você ver e ouvir mentiras e calúnias. Mas minha equipe de advogados já está tomando todas as medidas cabíveis", completou.

Willian e Gustavo Scarpa foram companheiros no Palmeiras e conquistaram títulos juntos, mas estão com relação estremecida. Nesta segunda-feira, também por meio do Instagram, o meia ironizou o ex-companheiro – o atual jogador do Nottingham Forest voltou ao Brasil para acompanhar as investigações.