Felipe Melo defende Willian após caso de golpe milionário: "Cara de caráter"

Outros jogadores do futebol brasileiro também prestaram apoio ao atacante após polêmica com criptomoedas

O atacante Willian Bigode se pronunciou na noite desta segunda-feira, 13, sobre a polêmica com criptomoedas e se defendeu de ataques sofridos nas redes sociais. Empresa WLJC, que tem o jogador como um dos sócios, foi a responsável por indicar a Scarpa e Mayke o investimento na Xland, que não cumpriu as promessas de altos retornos

Através de um vídeo, o jogador do Fluminense nega ser golpista e afirma que também foi vítima no caso. Nos comentários, o volante Felipe Melo saiu em defesa do companheiro: “Você é um cara de caráter, você é vítima também, tmj meu amigo, sempre!!!”.

Outros atletas como o meia Moisés, o volante Wellington, o zagueiro Matheus Ferraz e o ex-atacante Alecsandro também prestaram apoio a Willian.

Relembre o caso



Gustavo Scarpa investiu mais de R$ 6,3 milhões de reais em uma empresa de criptomoedas, a Xland, e foi vítima de um golpe da companhia, que prometia um retorno de até 5% de lucros ao mês.

A Xland foi indicada para Scarpa por Willian em junho de 2020, quando ambos ainda atuavam pelo Palmeiras. Em áudio, o atacante do Fluminense, que é sócio de uma empresa de consultoria, afirmou que a companhia tem “nossa fidelidade e parceria”. Além do meia, o lateral-direito Mayke também investiu R$ 4,5 milhões e solicitou a rescisão do contrato e a devolução do valor.

Willian e Gustavo Scarpa foram companheiros no Palmeiras e conquistaram títulos juntos, mas estão com relação estremecida. Nesta segunda-feira, também por meio do Instagram, o meia ironizou o ex-companheiro – o atual jogador do Nottingham Forest voltou ao Brasil para acompanhar as investigações.



