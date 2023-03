Esportes do POVO ao vivo: Ceará, Ferroviário e Fortaleza viajam para buscar classificação

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta terça-feira, 14, do programa Esportes do POVO, comenta sobre os próximos compromissos de Ceará e Ferroviário, pela Copa do Brasil; e Fortaleza, pela Libertadores.

O Ceará embarcou nesta segunda-feira, 13, a caminho de São Paulo, de onde se encaminhará para Itú para enfrentar o Ituano. Pela segunda fase da Copa do Brasil, as equipes jogam nesta quarta-feira, 15, às 19 horas, no estádio Novelli Júnior.

A viagem do Ferroviário para Porto Alegre, onde o time vai encarar o Grêmio pela Copa do Brasil, acontecerá dois dias antes do jogo. A delegação coral segue para a capital gaúcha já nesta terça-feira, 14, no fim da tarde, e desembarca no Rio Grande do Sul por volta da meia-noite.



No turno da tarde, às 17 horas, desta terça-feira, 14, o Tricolor do Pici embarca em voo fretado e direto para a capital paraguaia, onde enfrenta o Cerro Porteño, pela Libertadores.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta terça-feira, 14, a partir das 11 horas:

