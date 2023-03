Scarpa mostra desespero após não conseguir resgatar investimento: "É meu patrimônio quase todo"

Segundo informações do Fantástico, em junho de 2020, Willian teria apresentado a Scarpa informações da Xland, com a qual o jogador, atualmente no Fluminense, afirmou ter uma parceria, além de uma "fidelidade"

Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, e Mayke, lateral do Verdão, tentam reaver uma quantia milionária após não conseguirem resgatar investimentos em criptomoedas feitos a partir de indicação de Willian Bigode.

Segundo informações do Fantástico, em junho de 2020, Willian teria apresentado a Scarpa informações da Xland, com a qual o jogador, atualmente no Fluminense, afirmou ter uma parceria, além de uma "fidelidade". Diante disso, Scarpa começou a realizar aplicações junto à empresa, esperando ter uma rentabilidade mensal de 3,5% a 5%.

Em agosto de 2022, entretanto, após desconfiar de um possível golpe, Scarpa teria tentado resgatar uma parcela do valor aplicado, mas sem sucesso. Dessa forma, buscando reaver seu dinheiro, o jogador de 29 anos começou a pressionar Gabriel Nascimento, um dos donos da Xland, que teria dito "não aguentar mais" receber mensagens do meia.

"Não aguenta mais? Você me rouba e você não aguenta? Você roubou minha família", respondeu o jogador, à época no Palmeiras, que também questionou um outro sócio da Xland, Jean Ribeiro, sobre as reservas financeiras em pedras de alexandritas, que, segundo a empresa, lastreavam suas operações.

"Cadê os seguros das pedras preciosas? Cadê tudo aquilo? Tudo patifaria. Me meti com estelionatários. Jamais imaginei passar por isso na minha vida.", continuou.

Após não ter conseguido receber o dinheiro, Scarpa recorreu a Willian Bigode para tentar reverter a situação. Willian, que afirmou também ter perdido um grande montante, teria assegurado que seu companheiro receberia seu dinheiro de volta.

Nesta segunda-feira, em sua conta de Instagram, Scarpa ironizou a fala de Willian Bigode que, após ter sido cobrado, também teria dito que não havia nada a ser feito, a não ser orar.

No dia seguinte, Gustavo Scarpa realizou um boletim de ocorrência contra a Xland e Willian Bigode, em busca de um ressarcimento do valor que diz ser quase todo o seu patrimônio. Em troca de mensagens, Scarpa teria dito se sentir "burro" após perceber ter sido lesado e, de acordo com seu advogado, está "muito decepcionado, inconformado e bem chateado" com seu ex-companheiro de Palmeiras.

Ainda de acordo com a reportagem da Globo, o goleiro Weverton também teria sido lesado pela Xland. Entretanto, o jogador que esteve na Copa do Mundo do Catar não se pronunciou sobre o assunto.

