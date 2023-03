Neymar pretende se aposentar no Paris Saint-Germain, diz jornal inglês

Segundo o jornal inglês The Athletic, Neymar não quer sair do Paris Saint-Germain e pretende se aposentar pelo clube francês, com quem tem contrato até 2027.

Contratado a peso de ouro pelo PSG, em 2017, o brasileiro de 31 anos vive altos e baixos na equipe. Na França, ele já jogou 173 partidas, com 118 gols marcados e 77 assistências distribuídas.

No clube parisiense, Neymar é tetracampeão do Campeonato Francês e da Supercopa da França , além de ter conquistado por três vezes a Copa da França e, em duas oportunidades, a Copa da Liga Francesa.

Mesmo com a vasta lista de conquistas, o camisa 10 do PSG sofre constantemente com críticas pelo fato de nunca ter conseguido liderar a equipe francesa ao título da Liga dos Campeões, apesar de ter chegado à final do torneio em 2019-2020, contra o Bayern. Além disso, seu comportamento fora das quatro linhas é bastante contestado.

Pesam contra o brasileiro, também, as constantes lesões que o afastam de momentos cruciais da temporada. Na última delas, ocorrida em fevereiro deste ano, em confronto contra o Lille, Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito que, além de fazer com ele que fosse uma baixa para o Paris Saint-Germain no confronto contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Champions, ainda o tirou da atual temporada. Ele foi operado na última sexta-feira, 10, e o tempo de recuperação estimado é de 3 a 4 meses.

Neymar vez ou outra é especulado em clubes da Europa, principalmente da Premier League. Em fevereiro deste ano, o francês Le Parisien afirmou que o PSG chegou a se reunir com o Chelsea para discutir uma possível transferência do brasileiro para a Inglaterra.

