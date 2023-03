Hulk desperdiça pênalti, Atlético-MG perde do Athletic Club e sai atrás na semifinal do Mineiro

Neste sábado, o Atlético-MG perdeu o jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro por 1 a 0, para o Athletic Club, fora de casa, no Estádio Joaquim Portugal. Para esta partida, o técnico Eduardo Coudet entrou com um time alternativo. No segundo tempo, Hulk desperdiçou cobrança de pênalti.

Agora, o Galo volta a campo em busca de reverter a desvantagem no próximo sábado, sob seus domínios. Como tem melhor campanha, os comandados do argentino tem o benefício do empate no placar agregado. Assim, a equipe precisa apenas de uma vitória simples. Em caso do placar terminar em igualdade, o time de Roger avança à final.

O jogo

A partida começou disputada, com o Athletic Club impondo dificuldade ao Atlético-MG. Aos 16 minutos da primeira etapa, Rubens cruzou e por pouco Sasha não abriu o placar. Pouco tempo depois, o Galo quase marcou novamente. Após levantamento, Vargas cabeceou na marca do pênalti para boa defesa de Júlio César.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Posteriormente, foi a vez dos mandantes chegarem com perigo. O atacante Wellington Torrão invadiu a área e carimbou a trave. Na sequência, David Braga mandou uma pancada e Everson espalmou. No final do primeiro tempo, a bola bateu na mão de Réver. Após revisão no VAR, o juiz confirmou a penalidade, convertida por Jonathan.

Assim como na primeira etapa, o Atlético-MG tinha dificuldades em criar oportunidades claras. Apenas aos 21 minutos, a equipe assustou o goleiro adversário. Após cobrança de falta na área, a bola sobrou em direção ao gol, mas o defensor fez corte providencial.

Pouco tempo depois, Hulk bateu a bola parada direto para o gol e Júlio César praticou uma boa defesa. Na sequência, o juiz marcou pênalti para o Galo. Contudo, o camisa 7 bateu na trave. No final da partida, Ademir recebeu na área e chutou com perigo para fora. Posteriormente, Paulinho finalizou e o defensor impediu o tento.

FICHA TÉCNICA



ATHLETIC CLUB X ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei (MG)



Data: 12 de março de 2023, domingo



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Ronei Candido Alves



Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva



VAR: Vinicius Gomes do Amaral

Cartões amarelos: Danilo Cardoso, Rayan, Wellington Torrão, Vinicius Silva, Douglas Silva, Jonathan, Diego Fumaça e Edson(Athletic Club); Vargas, Igor Gomes e Hulk (Atlético-MG)

Gols: Jonathan, aos 48 minutos do 1°T

ATHLETIC: Júlio César; Douglas Silva, Danilo, Rayan (Edson Miranda) e Vinícius Silva; Diego Fumaça, Rômulo e David Braga (Patrick Recife); Welinton Torrão (Nathan), Jonathan (Sassá) e Alason.



Técnico: Roger Silva

ATLÉTICO-MG: Éverson; Mariano, Nathan Silva, Réver e Rubens; Otávio, Pavón (Ademir), Igor Gomes (Edenílson) e Pedrinho (Hyoran); Vargas (Paulinho) e Eduardo Sasha (Hulk).



Técnico: Eduardo Coudet