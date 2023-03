Napoli volta a vencer no Italiano e amplia vantagem na liderança após vitória sobre Atalanta

Com este resultado, o Napoli ampliou a vantagem na liderança do torneio, chegando aos 68 pontos, a 18 de distância da Inter de Milão

Neste sábado, o Napoli deu mais um passo importante em busca do Campeonato Italiano. Jogando no Estádio Diego Armando Maradona, a equipe comandada por Spaletti venceu a Atalanta, por 2 a 0, com gols de Kvaratshelia e Rrahmani, pela 26ª rodada da Serie A.

Com este resultado, o Napoli ampliou a vantagem na liderança do torneio, chegando aos 68 pontos, a 18 de distância da Inter de Milão, que é a segunda colocada, e perdeu do Spezia na última sexta-feira. Já a Atalanta fica em sexto lugar, com 42 pontos.

Na próxima rodada, o time de Napoli enfrenta o Torino, pela 27ª rodada do Italiano. A bola rola às 11 horas (de Brasília) do próximo domingo, dia 19 de março. Enquanto isso, a Atalanta duela com o Empoli, na sexta-feira, às 16h45, no Estádio Atleti Azzurri d’Italia.

O Napoli teve chances de abrir o placar ainda no primeiro tempo, mas desperdiçou. Contudo, na volta para a etapa final a equipe de Spaletti resolveu o problema e balançou a rede aos 15 minutos. Kvaratshelia disparou em velocidade e finalizou sem chance para Musso defender.

os mandantes ampliaram o marcador aos 32 minutos. Elmas cobrou escanteio na área e mandou na medida para Rrahmani, que subiu mais que a defesa e cabeceou no canto do gol.