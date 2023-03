Jogadores teriam perdido R$ 11 milhões em investimento indicado por empresa de Willian Bigode

Mayke, do Palmeiras, e Gustavo Scarpa, ex-Verdão e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, teriam perdido a quantia em um investimento em criptomoedas realizado em maio de 2022

Segundo informações inicialmente divulgadas pela Globo e, depois, pela ESPN, os jogadores Mayke, do Palmeiras, e Gustavo Scarpa, ex-Verdão e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, teriam perdido quase R$ 11 milhões em um investimento em criptomoedas realizado em maio de 2022, em uma empresa que teria sido indicada pela corretora WLJC, da qual Willian Bigode, do Fluminense, é um dos proprietários.

Os jogadores teriam tentado fazer o resgate da quantia, mas sem sucesso. Dessa forma, recorreram à Justiça para reaver o montante investido e rescindir o contrato com as empresas, que teriam prometido rendimento mensal de 3,5% a 5%.

Ainda de acordo com a ESPN, Mayke e Scarpa processaram três empresas. São elas, a Xland, “por não realizar o pagamento no prazo determinado no contrato” e por não “realizar os pagamentos e devolução do valor”, a WLJC, pela indicação dos serviços, e a Soluções Tecnologia Eireli, “responsável pelo recebimento e transformação da moeda corrente para criptomoedas”.

Scarpa alega que o prazo para devolução da quantia investida de R$ 6,3 milhões, que era 19 de agosto do ano passado, não foi respeitado e, por isso, exige a rescisão do contrato e ressarcimento do valor aportado.

Mayke, por sua vez, além de pedir a rescisão do contrato e a devolução dos R$ 4,5 milhões investidos - o que deveria ter ocorrido no dia 12 de outubro do ano passado - ainda exige o pagamento de R$ 3,2 milhões, valor proporcional aos rendimentos do período.

Por fim, os jogadores pedem o bloqueio e apreensão dos bens das empresas rés para assegurar o reestabelecimento das devidas quantias.

Willian se pronuncia

A notícia de que jogadores do Palmeiras haviam perdido quase R$ 11 milhões em investimento indicado por empresa de Willian Bigode repercutiu bastante junto a torcedores. Após toda a confusão, o atual jogador do Fluminense divulgou uma nota oficial nesta sexta-feira, 10, na qual se posiciona sobre o ocorrido.

Bigode afirma que também foi vítima das empresas Xland e Soluções Tecnologia Eireli, as quais foram apresentadas a ele por "amigos de confiança". Além disso, o ex-jogador do Verdão alega que perdeu R$ 17 milhões na operação.

Por fim, Willian destaca que que a WLJC não é uma corretora, e que os depósitos de Scarpa e Mayke foram feitos diretamente à Xland, a qual não retornou o investimento.

"Assim como Mayke e Scarpa, Willian também se sente vítima da Xland, já que, somando os rendimentos com o capital aportado, teve um prejuízo de aproximadamente R$ 17.500.000,00 com a Xland, uma vez que solicitou o resgate dos valores em novembro de 2022 a até hoje não recebeu qualquer quantia", disse Willian.

Veja o posicionamento oficial de Willian "Bigode"



Willian e WLJC Consultoria e Gestão Empresarial através de seus advogados vêm por meio desta nota em razão das últimas notícias esclarecer que, assim como Mayke e Scarpa, Willian também se sente vítima da Xland, já que, somando os rendimentos com o capital aportado, teve um prejuízo de aproximadamente R$ 17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos mil reais) com a Xland, uma vez que solicitou o resgate dos valores em novembro de 2022 a até hoje não recebeu qualquer quantia.

Willian foi apresentado aos sócios da Xland, Gabriel e Jean, por Marçal Siqueira, pessoa de sua extrema confiança.

Após reuniões que envolveram advogados, Gabriel e Jean, Willian sentiu-se confortável em iniciar os investimentos na Xland, porque acreditou na idoneidade da empresa.

Somente após investir capital próprio e porque lhe foi apresentado uma série de garantias, Willian comentou sobre a empresa Xland para Gustavo, que se interessou pelo investimento e procurou sua empresa WLJC para obter mais informações.

Destaca-se que a empresa WLJC não é uma corretora muito menos tem poderes para realizar investimento em nome de seus clientes, atuando exclusivamente no ramo do planejamento financeiro.

Mayke é cliente da empresa WLJC que presta o serviço de planejamento financeiro.