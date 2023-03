Flamengo lidera ranking mundial de clubes, e Palmeiras perde segundo lugar para o Real

Apesar do momento difícil com o técnico Vitor Pereira, Mengão lidera com 313 pontos, cinco a mais que o Real Madrid

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) publicou uma nova versão de seu ranking mundial de clubes na sexta-feira. O Flamengo segue no topo da lista, enquanto o Palmeiras perdeu a vice-liderança para o Real Madrid.

Sob o comando de Vítor Pereira, o Flamengo vive um início de temporada desastroso, marcado por decepções na Supercopa do Brasil, no Mundial de Clubes, na Recopa Sul-Americana e até no Campeonato Carioca. Ainda assim, lidera com 313 pontos, cinco a mais que o Real Madrid.

Com 263 pontos, o Palmeiras ocupa a terceira colocação do ranking elaborado pela IFFHS. Algoz do Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira terminou a primeira fase do Campeonato Paulista com a melhor campanha.

Pela ordem, Benfica, Liverpool, Manchester City, Porto, Independiente del Valle, Al Ahly e Inter de Milão completam o top 10 da lista. O time equatoriano, por sinal, foi o algoz do Flamengo na decisão da Recopa Sul-Americana, vencida em pleno Maracanã.

