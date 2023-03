Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza é derrotado no Castelão; Semifinais do Cearense

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta sexta-feira, 10, do programa Esportes do POVO, comenta sobre a derrota do Fortaleza para o Cerro Porteño-PAR, pela Libertadores. Fala também dos jogos das semifinais do Campeonato Cearense.

O Fortaleza pressionou, mas não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño na noite desta sexta-feira, 10, no Castelão, no primeiro confronto entre as equipes pela terceira fase preliminar da Libertadores. Antes do jogo da volta, Tricolor do Pici e Ferroviário, se enfrentam no domingo, 12, em duelo válido pela primeira partida da semifinal do Cearense.

Ceará e Iguatu fazem a outra semifinal. No domingo, 12, às 10 horas, no Estádio Morenão, as equipes entram em campo pelo jogo de ida.



