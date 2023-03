Jogadores do mesmo time se chocam na área e árbitro marca pênalti na Copa do Brasil

"Os caras deles estavam dando risada", afirmou o capitão do Retrô após erro da arbitragem que resultou na classificação da Tombense

Uma cena inacreditável aconteceu no jogo entre Tombense-MG e Retrô-PE, nesta quarta-feira, 8, pela segunda fase da Copa do Brasil. Dois jogadores do time mineiro se chocaram na área e o árbitro marcou pênalti para o Gavião-Carcará.

O pênalti mal marcado definiu a classificação da Tombense após Alex Sandro balançar as redes. Vale lembrar que nesta etapa da competição não há o recurso do árbitro de vídeo.

Na saída de campo, após a partida, os atletas do clube pernambucano reclamaram bastante do erro que custou a classificação. “Tinha três caras deles e foi entre eles que se bateram. Infelizmente, o juiz marca um pênalti desses. Infelizmente, não tem VAR. Os caras deles estavam dando risada, porque viram que foram eles que se bateram” disse o zagueiro Guilherme Paraíba, capitão do Retrô.

A jogada aconteceu aos 35 minutos do segundo tempo da partida no estádio Soares de Azevedo. Em uma bola lançada dentro da área do Retrô, três jogadores da Tombense vão juntos para a disputa, se trombam e o atacante Jaderson acaba caindo na área.

O árbitro Paulo Roberto Alves Júnior, do quadro da Federação Paranaense, acabou marcando a penalidade, mesmo sem a participação de atletas do time pernambucano. O lance gerou muita reclamação da equipe, que resultou em cartão amarelo para o lateral Pedro Costa e o goleiro Jean. Na cobrança do pênalti, o arqueiro conseguiu defender o chute de Alex Sandro, mas o atacante aproveitou o rebote para fazer o gol da classificação da equipe mineira.

