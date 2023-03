Fortaleza x Cerro Porteño: Castelão terá ônibus para amparar mulheres vítimas de violência

Pela primeira vez, a Arena Castelão recebe o Ônibus Lilás. O equipamento do Governo do Estado presta assistência e orientação sobre violência contra a mulher e conta com uma equipe especializada em atendimento biopsicossocial e assistência jurídica. No serviço, consta psicóloga, assistente social e advogada especialista em advocacia feminista preventiva, resolutiva e mediação de conflitos.

O ônibus Lilás deve ficar à disposição do estádio em dia de jogos de futebol como nesta quinta-feira, 9. O Fortaleza enfrenta o Cerro Porteño pela terceira fase da Copa Libertadores. A bola rola às 19 horas, no Gigante da Boa Vista.

Vice-governadora do Estado, Jade Romero acentuou a importância do suporte para que as torcedoras se sintam mais seguras na praça esportiva. “É muito importante que as mulheres possam frequentar ambientes até então predominantemente masculinos e ter todo o suporte necessário, se sentirem seguras. O ônibus atuará, a partir de agora, em todos os jogos na Arena Castelão”, afirmou ela.

Serviço

Em caso de qualquer denúncia dentro e nos arredores da Arena Castelão, há uma delegacia plantonista na praça esportiva. O ômibus lilás presta assistência e orientação sobre violência contra a mulher com a presença de psicóloga, assistente social e advogada especialista em advocacia feminista preventiva, resolutiva e mediação de conflitos.

