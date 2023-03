Ministra do Esporte declara intenção do Brasil de sediar Copa do Mundo feminina em 2027

"Estamos conversando com os parceiros, com a CBF e desenhando uma possibilidade", disse Ana Moser em entrevista

A Ministra do Esporte, Ana Moser, declarou nesta segunda-feira, 7, que o Brasil tem a intenção de sediar Copa do Mundo feminina em 2027. Em entrevista à TV Brasil, a ex-atleta confirmou que o governo brasileiro irá apresentar a candidatura para a Fifa.

“Estamos conversando com os parceiros, com a CBF e desenhando uma possibilidade de o Brasil pleitear a sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027”, disse Ana Moser ao programa Sem Censura.

Portanto, o Brasil busca ser sede do torneio mundial de seleções femininas pela primeira vez. O país já sediou as Copas do Mundo de 1950 e 2014 no futebol masculino e as Copas Américas femininas de 1991 e 1995.

“Vamos fazer esse movimento para tentar trazer a Copa do Mundo para o Brasil em 2027”, completou a Ministra do Esporte do governo atual.

Em julho deste ano, a Seleção Brasileira irá disputar a Copa do Mundo com sede na Austrália e buscará seu primeiro título mundial na categoria. A melhor campanha do país foi o vice-campeonato mundial de 2007, com Marta, Cristiane e Formiga.

