Ex-esposa visita Daniel Alves na prisão e afirma: "Sabemos que é inocente"

Neste domingo, 5, Dinorah Santana, primeira esposa de Daniel Alves e mãe dos seus dois filhos, visitou Daniel Alves na prisão Can Brians 2, na Espanha. Ela defendeu o ex-jogador que está sendo investigado por uma acusação de estupro.

"Não perguntei a ele sobre as versões porque sabemos que ele é inocente. Não há perguntas a respeito disso. Tanto seus filhos quanto eu acreditamos em sua inocência", declarou Dinorah ao jornal El Periodico.

Casados em 2001, Daniel Alves e Dinorah Santana se separaram em 2011, mas ainda mantém contatos profissionais e negócios. Assim que a acusação de estupro veio à tona, a empresária defendeu o ex-jogador publicamente.

Daniel Alves está preso na Espanha desde o fim de janeiro e está sob investigação pela polícia como suspeito de um estupro a uma jovem de 23 anos na boate Sutton, em Barcelona, no dia 30 de dezembro de 2022.

Ao fim da visita, Dinorah revelou que a conversa foi sobre a criação dos filhos e declarou que o ex-jogador "está bem, está forte, está aguentando bem".

"A situação é complicada para eles. É preciso ter em conta também que o Dani tem família e filhos e muitas vezes nem tudo que se fala é verdade, e isso pesa muito na vida das crianças", disse Dinorah.

Entenda o caso



Daniel Alves foi preso no dia 20 de janeiro após prestar depoimento à polícia de Barcelona, na Espanha, por uma acusação de agressão sexual contra uma jovem em uma boate local.



As autoridades catalãs informaram que o jogador deve permanecer detido até que ocorra o julgamento do caso, ainda sem data definida. Mais tarde, o Pumas, do México, anunciou a rescisão contratual do lateral de 39 anos de idade.



A juíza do processo, Maria Concepción Canton Martín, ordenou prisão preventiva sem fiança de Daniel Alves, pedido que foi acatado pelo Ministério Público. Foi ela quem ouviu todos os depoimentos (da denunciante, de Daniel e de um amigo do atleta que estava presente na boate) e teve acesso às provas apresentadas pela jovem.



Daniel Alves, por sua vez, nega todas as acusações. Ele está detido no Centro Penitenciário Brians 1, nos arredores de Barcelona. Caso seja condenado, o jogador pode pegar uma pena de até 15 anos, dependendo da gravidade do crime.





