Emprestado pelo Ceará, Vina marca gol no Clássico Gre-Nal

Jogador balançou as redes na vitória gremista por 2 a 1 diante do maior rival neste domingo, 5

O meio-campista Vina iniciou sua passagem pelo Grêmio de forma positiva. Neste domingo, 5, o camisa 11 marcou o primeiro gol da vitória do time tricolor por 2 a 1 diante do rival Internacional. Após acertar um bom chute de fora da área, o jogador balançou as redes e comemorou o tento com colegas de equipe e torcida.

Esse foi o segundo gol do meia com a camisa gremista. Ele já havia marcado no triunfo por 6 a 1 contra o Novo Hamburgo no dia 24 de fevereiro. Além disso, Vina foi titular em todas as quatro partidas que disputou pelo Grêmio, comprovando que é uma peça importante no time de Renato Portaluppi.

O camisa 11 tem contrato com o clube gaúcho até o final desta temporada, com opção de compra. Emprestado pelo Ceará, ele segue tendo vínculo com o Vovô até dezembro de 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Grêmio oficializa contratação por empréstimo de meia Vina, agora ex-Ceará

Vina se despede em lágrimas do Ceará: "Amei e amo esse clube"

Vina se despede do elenco do Ceará e manda recado: "Até breve"

'Era Vina' no Vovô

Desde 2020 no Ceará, Vina se tornou peça crucial no time de Porangabuçu. Para alguns, ganhou o status de ídolo devido suas atuações e identificação com a torcida. No período, vestiu a camisa alvinegra em 168 oportunidades, marcando 46 gols e distribuindo 31 assistências.







Tags