Técnico interino Ramon Menezes convoca seleção brasileira nesta sexta-feira,3

A seleção brasileira inicia o novo ciclo visando as Eliminatórias e a Copa do Mundo de 2026 ainda com técnico interino. Ramon Menezes, comandante do time sub-20 do Brasil, estará no comando da equipe principal até que a CBF defina o substituto de Tite e fará a convocação nesta sexta-feira, 3.

O treinador irá definir a equipe que enfrentará Marrocos. O amistoso está previsto para o dia 25 de março, às 19 horas (horário de Brasília), no estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger, no país africano.

O Brasil não entra em campo desde o dia 9 de dezembro, quando foi eliminado da Copa do Mundo do Catar. Na ocasião, a Seleção caiu nas quartas de final depois da derrota nos pênaltis para a Croácia.

Fica a expectativa se, na primeira convocação pós-Copa, o Brasil terá a mesma base do Mundial ou irá promover uma renovação. A convocação de Ramon será no Windsor Barra Hotel, no Rio de Janeiro, às 11 horas.

