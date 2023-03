Presidente do Flamengo banca permanência de Vítor Pereira no clube

Sob o comando do português, os rubro-negros caíram na semifinal do Mundial. Para piorar, o time carioca ainda perdeu as disputas da Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana

O Flamengo surpreendeu ao não renovar com Dorival Júnior e contratar Vítor Pereira após as conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores de 2022. Com o movimento, a diretoria rubro-negra visava a conquista do Mundial de Clubes ao fechar com o treinador português, que estava de saída do Corinthians.

No entanto, sob o comando de Vítor Pereira, os rubro-negros caíram na fase semifinal do Mundial. Para piorar, o time carioca ainda perdeu as disputas da Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

Com isso, o trabalho do treinador português passou a ser extrremamente questionado pela torcida. Porém, o presidente do clube, Rodolfo Landim, rechaçou a saída do português.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Tenho acompanhado o trabalho dele. O que ele pensa e faz tem lógica e fundamento. Aos poucos, estamos acertando. Vi um time em campo que evoluiu muito em diversos aspectos. Tenho mais que esperança, quase a convicção, de que em muito breve estaremos colhendo frutos desse trabalho. É nisso que eu acredito. Tenho a certeza de que todos os jogadores sabem do quanto confiamos no trabalho do Vitor. O foco agora é o Carioca, preparação importante para os dois campeonatos nacionais e o internacional", disse ao jornalista Mauro Cézar Pereira, do portal UOL.

O Flamengo terá a chance de amenizar a pressão neste domingo, quando encara o Vasco, pelo Campeonato Carioca. Uma vitória no Maracanã garante o título da Taça Guanabara aos rubro-negros.

Tags