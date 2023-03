Jornal espanhol coloca Lucas Moura entre os "piores" do ano

Após a cerimônia da Fifa que elegeu os melhores jogadores da temporada na última segunda-feira, 27, o jornal espanhol Marca elegeu os "piores" do ano: o "The Worst". Entre os 12 candidatos da lista, está o atacante Lucas Moura.

Além do jogador ex-São Paulo, Joachim Andersen (Crystal Palace), Maguire (Manchester United), Koulibaly (Chelsea), Joe Gomez (Liverpool), Zaniolo (Roma), Bakayoko (Milan), Kalvin Phillips (Manchester City), Hazard (Real Madrid), Aubameyang (Chelsea), Dolberg (Sevilla) e Dele Ali (Tottenham) estão na lista de candidatos.

"Rendimentos baixíssimos para salários altíssimos, um Mundial desastroso ou atuações esquecíveis com seus respectivos clubes representam algumas das premissas necessárias para estar entre os escolhidos", brinca o jornal espanhol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nessa temporada, Lucas Moura está sem espaço no Tottenham. O brasileiro disputou apenas dez partidas, uma como titular, e marcou um gol. Recentemente, se recuperou de uma lesão no tornozelo e entrou no final da partida contra o West Ham, no dia 19 de fevereiro. Porém, no jogo seguinte, frente ao Chelsea, não saiu do banco de reservas.

Tags