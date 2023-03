Benzema crítica Fifa The Best em postagens e elogia Vinicius Júnior

Na última segunda-feira, a Fifa fez uma cerimônia para a premiação dos melhores jogadores do mundo. Porém, devido a ausência de Vini Jr. na lista de indicados, os integrantes do Real Madrid que concorriam, Courtois, Benzema e Módric, não comparaceram.

Contudo, as críticas dos atletas do time espanhol não se encerram por aí. Em suas redes sociais, o atacante francês alfinetou a organização do evento. Primeiro, compartilhou uma foto de um dos seus seguidores no Instagram, em que aparece ao lado do atacante brasileiro. Na postagem, o torcedor chama a dupla de The Beats (as bestas), que além de um elogiou a ambos, pode ser considerada uma alfinetada por ser similar ao nome da premiação, The Best.

Na premiação, o atacante francês chegou a ficar entre os três melhores, juntamente com Lionel Messi e Mbappé, mas foi superado pelo argentino. Para incluir a Copa do Mundo, a Fifa agregou à temporada passada a primeira parte de 2022/23.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a mudança, a cerimônia da Fifa foi dominada pela seleção da Argentina, que se sagrou tricampeão mundial no Catar. Além de Messi, Scaloni (melhor treinador) e Emiliano Martínez (melhor goleiro) conquistaram o prêmio. O que acabou por prejudicar Benzema, eleito melhor do mundo pelo jornal francês (Bola de Ouro).

Tags