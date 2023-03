Com Casemiro como único escolhido, Brasil passa despercebido em premiação da Fifa

O prêmio Fifa The Best elegeu, nesta segunda-feira, 27, em Paris, na França, a seleção ideal do mundo em 2022 com apenas um brasileiro: o volante Casemiro, do Manchester United. À frente, um quarteto de ataque sem Neymar, mas com seus companheiros de PSG Lionel Messi, eleito também o Melhor do Mundo, e Kylian Mbappé.

A seleção ficou escalada da seguinte forma: Courtois; Hakimi, Van Dijk e João Cancelo; De Bruyne, Modric, Casemiro; Messi, Mbappé, Benzema e Haaland.

Os países com maiores representantes foram Bélgica (Courtois e De Bruyne) e França (Benzema e Mbappé). O Brasil tinha quatro representantes no páreo. Além de Neymar, o goleiro Alisson e o zagueiro Thiago Silva também ficaram de fora.

Vale mencionar que Vinícius Júnior, um dos destaques da temporada pelo Real Madrid e pela Seleção Brasileira, não ficou entre os 26 finalistas da lista. Um trio "pesado" criticou a ausência do craque.

Dessa forma, o Brasil ficou "esquecido" no Fifa The Best, visto que outros dois representantes do País acabaram não levando o prêmio, casos da sueca Pia Sundhage, finalista na categoria de melhor técnica do futebol feminino, e Richarlison, ao Puskás.

Por outro lado, o Rei Pelé foi homenageado logo no início do evento. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, falou da importância do jogador para a história do futebol, assim como Ronaldo Fenômeno. Foram das mãos dele que a viúva do Rei, Márcia Aoki, recebeu uma premiação especial. Houve, por fim, uma apresentação do cantor brasileiro Seu Jorge.

A votação da seleção ideal do mundo é realizada por meio da votação de jogadores profissionais da Federação Internacional dos Jogadores Profissionais do Futebol. O período de avaliação foi de 8 de agosto de 2021 a 18 de dezembro de 2022.

