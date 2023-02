Mbappé iguala Cavani e se torna maior artilheiro da história do PSG

Além do recorde pelo clube, atacante francês chegou aos 17 gols no Campeonato Francês e se isolou na artilharia da competição

O craque francês Kylian Mbappé segue fazendo história. Neste domingo, 26, a estrela do Paris Saint-Germain marcou dois gols na vitória de 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha, pela 25ª rodada do Campeonato Francês. Com a dobradinha, o atacante chegou à marca de 200 gols com a camisa do PSG, igualando-se ao uruguaio Edinson Cavani como o maior artilheiro da história do clube francês.

Após a partida, Cristophe Galtier, técnico do PSG, exaltou o feito de Mbappé.

“Nós já esperávamos que Kyllian fosse bater esse recorde. Ele é, com certeza, o melhor atacante do mundo porque ele joga com velocidade e tudo que ele faz, o faz com rapidez, com grande intensidade. Ele sabe como deixar sua marca em grandes jogos, também. Esse é um sinal de grandes jogadores.”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Além do recorde pelo clube, o atacante francês chegou aos 17 gols no Campeonato Francês e se isolou na artilharia da competição. Logo atrás vêm Jonathan David, do Lille, e Folarin Balogun, do Reims, com 15 tentos.

No Paris Saint-Germain desde julho de 2018, Mbappé já disputou 246 jogos pela equipe francesa e, além dos 200 gols, já contribuiu com 95 assistências. Pelo clube, o jogador de 24 anos é tetracampeão do Campeonato Francês, além de ter conquistado por três vezes a Copa da França e a Supercopa da França e, em duas oportunidades, a Copa da Liga Francesa.

Confira o Top-5 dos maiores artilheiros do Paris Saint-Germain:

1 – Edinson Cavani e Kylian Mbappé - 200 gols

3 – Zlatan Ibrahimovic – 156 gols

4 – Neymar – 118 gols

5 – Pedro Miguel Pauleta – 109 gols

