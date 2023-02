Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta segunda-feira (27/2)

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta segunda-feira, 27, do programa Esportes do POVO, comenta sobre as decisões de Ceará e Fortaleza nesta semana. Fala ainda a respeito da vitória do Leão diante do Náutico por 2 a 1, pela Copa do Nordeste.

O Tricolor do Pici enfrenta o Deportivo Maldonado na próxima quinta-feira, 2, pelo jogo de volta da segunda fase eliminatória da competição. O palco do confronto será a Arena Castelão, em Fortaleza, que promete estar lotada. O time vencedor garantirá vaga na terceira fase. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Já o Alvinegro do Porangabuçu encara a Caldense na quarta-feira, 1º, pela primeira fase do torneio nacional, em jogo único. Ceará e Fortaleza ainda têm duelo marcado para o dia 5 de março pela Copa do Nordeste.



