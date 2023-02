Morínigo celebra sequência do Ceará e comenta planejamento: "Sempre estar entre os primeiros"

Treinador paraguaio mostrou preocupação com o setor defensivo da equipe e explicou mudança de batedores em pênaltis diante do Fluminense-PI

Após vitória diante do Fluminense-PI, o técnico Gustavo Morínigo celebrou a sequência positiva do Ceará. O treinador também comentou, em entrevista coletiva concedida na última quinta-feira, 23, sobre o planejamento do Alvinegro do Porangabuçu para a temporada. Ele mostrou, ainda, preocupação com o setor defensivo.

“O planejamento é sempre estar entre os primeiros e ir jogo a jogo. Como eu mesmo já tinha falado, é disputar com toda a competência que temos. Hoje (na partida diante do Fluminense-PI) foi um dia importante para nós. Tivemos de segurar Richard, que sentiu um desconforto no jogo anterior e algumas trocas que precisamos fazer. Fizemos um bom trabalho, num campo ruim, mas fomos práticos, pressionamos bem a todo tempo e fizemos muitos gols”, afirmou.

Desde o primeiro jogo oficial do paraguaio pelo Ceará na goleada diante do Pacajus por 4 a 0, o Vovô não sabe o que é perder. Entre Copa do Nordeste e Campeonato Estadual, o escrete preto-e-branco acumula seis vitórias e dois empates. “Tem muita relevância para nós a vitória e passou a ser muito importante após o jogo do CRB, que não ganhamos, hoje era fundamental ganharmos esse jogo”, completou.

Gustavo Morínigo também explicou o motivo das penalidades terem sido cobradas por jogadores diferentes. Ele afirmou que são escolhidos três batedores e quem se sentir mais confiante em campo cobra o pênalti.

“São escolhidos três jogadores sempre, que estão treinando continuamente. Escolhemos os melhores. São três por jogo. Mas eles decidem dentro do jogo quem está melhor, quem está com confiança e batem os pênaltis. Por isso que hoje foram batedores diferentes”, disse.

Próximo desafio

O Alvinegro de Porangabuçu volta a campo na próxima quarta-feira, 1° de março, quando estreia pela Copa do Brasil diante da Caldense-MG, no Estádio Doutor Ronaldo Junqueira, em Minas Gerais.

