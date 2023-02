Fluminense anuncia a contratação do lateral Marcelo, ex-Real Madrid

Atleta de 34 anos havia rescindido seu contrato com o Olympiacos na última semana e estava livre no mercado

Nesta sexta-feira, 24, o Fluminense anunciou nas redes sociais a contratação do lateral-esquerdo Marcelo. Após passagens por Real Madrid e Olympiacos, o jogador retorna ao clube que o revelou há 17 anos atrás.

Marcelo havia rescindido seu contrato com o Olympiacos na última semana e estava livre no mercado. Com a lesão do lateral Jorge, o Fluminense foi ao mercado em busca de um lateral-esquerdo e entrou em acordo com o atleta de 34 anos.

Cria de Xerém, Marcelo foi revelado nas categorias de base do Fluminense em 2005 e disputou 40 partidas antes de chamar a atenção do Real Madrid. No clube merengue, o lateral foi multicampeão e se tornou ídolo da torcida espanhola, acumulando títulos como Liga dos Campeões e La Liga.

Depois da conquista da Champions League na última temporada (já como reserva), Marcelo deixou o Real Madrid e assinou com o Olympiacos, da Grécia. Com apenas 10 jogos completados e 3 gols marcados, o brasileiro teve seu contrato encerrado.

O técnico Fernando Diniz ganha uma opção na lateral-esquerda e um jogador experiente com currículo no futebol europeu e na Seleção Brasileira. No Campeonato Carioca, o Tricolor ocupa a terceira colocação com 16 pontos, atrás de Botafogo e Flamengo.

