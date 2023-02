Com Ceará, Brasileirão Feminino começa nesta sexta-feira, 24

Único representante cearense da competição, o Vovô estreia diante do Corinthians, atual campeão do torneio, no sábado, 25, às 11 horas, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes-SP

Nesta sexta-feira, 24, o Brasileirão Feminino 2023 terá seu pontapé inicial com a partida entre Santos e Flamengo, às 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. O torneio, fundado em 2013, chega à sua 11ª edição. O Ceará será um dos participantes da temporada 2023.

A retomada do principal campeonato nacional de futebol feminino também significa aos clubes paulista a manutenção de sua hegemonia no cenário brasileiro. Dos dez clubes campões do Brasileirão, apenas o Flamengo, em 2016, não é paulista.

O Corinthians, com quatro títulos, é o maior campeão e também venceu a competição em 2022 pela terceira vez consecutiva. A Ferroviária vem logo atrás no ranking com dois títulos enquanto Santos, Rio Preto-SP, Flamengo e Centro Olímpico-SP têm uma conquista cada.

O Tricolor chega para este ano após uma boa campanha no Brasileirão de 2022. A equipe ficou em segundo lugar na primeira fase do campeonato, a dois pontos do líder Palmeiras, mas acabou caindo nas semifinais para o Internacional.

Neste ano, o São Paulo anunciou um novo treinador. Thaigo Viana, de 33 anos, é multicampeão nas categorias femininas de base do clube e chega para substituir Lucas Piccinato.

A principal chegada para esta temporada é da atacante Ariel, ex-Bragantino e artilheira do último Paulistão com cinco gols. Também chegaram a zagueira Ana Alice, a lateral esquerda Ariane, as meias Kika Brandino, Vivian e Robinha e a atacante Mariana Santos.

O São Paulo também renovou os contratos das goleiras Carla Maria e Michelle, das zagueiras Mimi e Pardal e das laterais Dani e Fê Palermo. Por outro lado, saíram a meia Yayá, a volante Formiga e a zagueira Thais Regina.

Ceará no Brasileirão Feminino

