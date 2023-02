Brasil perde para os Estados Unidos e encerra participação na Copa She Believes

Com a vitória, as norte-americanas confirmaram o título na terceira e última rodada da competição

A Seleção Brasileira feminina enfrentou os Estados Unidos nesta quarta-feira, pela terceira e última rodada da SheBelieves Cup. No Toyota Stadium, em Frisco, no Texas (EUA), o Brasil perdeu por 2 a 1 e as norte-americanas confirmaram o título.

As brasileiras terminaram a SheBelieves Cup na terceira e penúltima colocação, com três pontos, somados na vitória por 1 a 0 sobre o Japão. Além da derrota desta quarta-feira, a equipe também perdeu para o Canadá, por 2 a 0, na segunda rodada.

O próximo compromisso oficial da Seleção Brasileira feminina será no dia 6 de abril. As brasileiras viajam para Londres, na Inglaterra, para enfrentar a seleção inglesa em Wembley, pela Finalíssima Feminina de 2023. O torneio é disputado anualmente entre as equipes campeãs da Copa América e da Eurocopa.

O Brasil disputará o troféu por ter conquistado a Copa América de 2022, em que derrotou a Colômbia por 1 a 0 na final. A Inglaterra, por sua vez, se consagrou campeã europeia ao bater a Alemanha por 2 a 1 na decisão da Eurocopa do ano passado.

Como foi a partida

A primeira grande chance da partida aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo. Horan recebeu na direita da grande área e cruzou rasteiro para a primeira trave. Alex Morgan se jogou para finalizar, mas, desequilibrada, mandou à direita do gol brasileiro.

Alex Morgan balançou as redes pela primeira vez aos 44, quando foi lançada entre as zagueiras e tocou no meio das pernas de Lorena, mas o lance foi anulado por impedimento. Pouco depois, porém, a atacante voltou a marcar, desta vez em jogada válida. Aos 47, a camisa 13 aproveitou uma bola rebatida na entrada da área e finalizou com muita categoria da meia-lua. A goleira brasileira se esticou, mas não conseguiu desviar o chute na gaveta, 1 a 0.

O Brasil voltou melhor na segunda etapa e aos 3 minutos assustou as norte-americanas. Adriana recebeu na entrada da área e arriscou para o gol, mas a bola explodiu no travessão. Apesar da melhora brasileira, os Estados Unidos conseguiram ampliar a vantagem. Aos 17, Pugh se posicionou bem nas costas da defesa adversária e recebeu livre na entrada da área. A atacante se ajeitou e finalizou com muita tranquilidade no canto direito de Lorena.

Pouco antes do final do jogo, aos 44, a Seleção Brasileira conseguiu balançar as redes. Bruninha recebeu na entrada da área e cruzou na segunda trave. Ludmila subiu e cabeceou sem chances para a goleira norte-americana.