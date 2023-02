Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta quinta-feira (22/2)

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta quinta-feira, 23, do programa Esportes do POVO, comenta sobre os resultados dos jogos de Ceará e Ferroviário pela Copa do Nordeste e a eliminação do Caucaia na Copa do Brasil. Traz ainda todos os detalhes da estreia do Fortaleza na Copa do Brasil.

Na estreia na Libertadores 2023, o Fortaleza encara o Deportivo Maldonado pela segunda fase da competição. As equipes se enfrentam às às 21 horas, desta quinta-feira, 23, no estádio Domingo Burgueño Miguel, no Uruguai.



O Ceará goleou o Fluminense-PI por 5 a 2, na noite desta quarta-feira, 22, em duelo pela 5ª rodada da fase de grupos. O Ferroviário deixou escapar a segunda vitória na Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira, 22, o Tubarão da Barra do Ceará recebeu o ABC e empatou em 2 a 2 no Estádio Presidente Vargas, pela quinta rodada da competição regional. Em jogo único da primeira fase da Copa do Brasil, a Raposa Metropolitana empatou sem gols com o Tombense-MG no Estádio João Ronaldo.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta quinta-feira, 23, a partir das 11 horas:

