Defesa insiste que Daniel Alves é inocente e diz que jogador não quer fugir da Espanha

Apesar da justiça espanhola negar o pedido de liberdade provisória da defesa de Daniel Alves, o advogado do jogador segue afirmando que o seu cliente é inocente e que ele não pretende fugir da Espanha. O brasileiro é acusado de ter abusado sexualmente de uma jovem, em uma boate em Barcelona.

Cristóbal Martell, em contato com a Agência EFE, criticou a decisão da Audiência Provincial de Barcelona, alegando que ela é "assimétrica", já que "utiliza como prova as declarações de acusação oferecidas pelo relatório policial e, por outro lado, os elementos de defesa oferecidos pela defesa diferem para o julgamento".

O advogado ainda afirmou que Daniel Alves não pretende sair da Espanha para evitar o processo. "Vontade inexistente", diz a defesa.

Daniel Alves foi preso preventivamente no dia 20 de janeiro após prestar depoimento voluntariamente à polícia de Barcelona, na Espanha, por uma acusação de agressão sexual contra uma jovem de 23 anos em uma boate local, chamada Sutton, em 30 de dezembro de 2022.

A juíza do caso ordenou a prisão preventiva do jogador pelo alto risco de fuga, devido à sua alta capacidade econômica e pela Espanha não ter um acordo de extradição com o Brasil.

Daniel Alves nega todas as acusações, mas mudou ao menos três vezes sua versão dos fatos. A advogada da vítima informou que Daniel não usou preservativo e que sua cliente passou por tratamento para evitar doenças sexualmente transmissíveis.

Com o pedido de liberdade provisória negado, o ex-jogador do Barcelona segue preso – e sem direito ao pagamento de fiança – até o julgamento, que ainda não tem data para acontecer.

