PSG confirma lesão ligamentar em Neymar, mas não define prazo de recuperação

O PSG divulgou, nesta terça-feira, 21, que o atacante Neymar sofreu uma torção no tornozelo com lesão ligamentar. O clube francês não informou, no entanto, o tempo previsto para recuperação.

De toda forma, o diagnóstico não é uma boa notícia para o PSG, que enfrenta o Bayern de Munique, na Alemanha, em duas semanas, no dia 8 de março, em jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Os parisienses precisam reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na ida.

A nota divulgada pelo Paris Saint-Germain diz que na próxima semana uma nova avaliação da situação clínica do jogador será feita. A presença do brasileiro, portanto, está descartada para o jogo contra o Olympique de Marselha, no próximo domingo, pela 25ª rodada da Ligue 1.Além disso,

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neymar se lesionou em uma dividida com o volante do Lille, Benjamin André, em jogo pelo Campeonato Francês no domingo passado, 19. O atacante deixou o gramado do Parque dos Príncipes chorando.

Na Copa do Mundo, entre novembro e dezembro do ano passado, Neymar havia torcido o mesmo tornozelo na partida de estreia da Seleção Brasileira.

Tags